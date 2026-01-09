Милиция предупредила белорусов о мошенничестве с пенсионными начислениями. Подробности озвучили в ГУВД Мингорисполкома.
«Мошенники звонят под предлогом пересмотра пенсионных начислений!» — сказано в сообщении.
В Октябрьское РУВД обратилась 66-летняя жительница Минска, которой на мобильный телефон поступил звонок якобы от сотрудников социальной службы. Они сообщили про пересмотр суммы пенсионных начислений и смогли выманить у женщины паспортные данные.
После этого минчанке уже в мессенджере позвонил лжеправоохранитель. Неизвестный сказал, что личными данными женщины завладели мошенники, оформили на ее имя кредиты и производят незаконные финансовые операции. Угрожая уголовным преследованием, звонивший заставил пенсионерку взять реальные займы и передать курьеру полученные 17 000 рублей.
В милиции отметили, что курьером оказалась 59-летняя минчанка, которая сама ранее стала жертвой мошенников по схеме «энергосбыта». Так, женщина продиктовала паспортные данные, а затем по указке аферистов оформила в банках займы на 8000 рублей. Под угрозой обыска и уголовной ответственности жительница Минска заставили забрать у пенсионерки деньги и вместе со своими денежными средствами передать неизвестному мужчине. По всем фактам были заведены уголовные дела.