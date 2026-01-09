Милиция предупредила белорусов о мошенничестве с пенсионными начислениями

В милиции отметили, что курьером оказалась 59-летняя минчанка, которая сама ранее стала жертвой мошенников по схеме «энергосбыта». Так, женщина продиктовала паспортные данные, а затем по указке аферистов оформила в банках займы на 8000 рублей. Под угрозой обыска и уголовной ответственности жительница Минска заставили забрать у пенсионерки деньги и вместе со своими денежными средствами передать неизвестному мужчине. По всем фактам были заведены уголовные дела.