Ричмонд
+16°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Волгоградская прокуратура назвала причину ДТП с семью жертвами

Трагедию спровоцировал водитель, выехавший на встречную полосу федеральной трассы.

Источник: ГУ МВД по Волгоградской области

Прокуратура взяла на контроль расследование обстоятельств автомобильной аварии, в которой погибли семь человек, сообщает пресс-служба ведомства в Волгоградской области.

Как установили правоохранители, 45-летний мужчина, управлявший многотонным большегрузом DAF, в районе поворота к хутору Троицкий на трассе Р-22 выехал на полосу встречного движения. У водителя УАЗ 220695−04 не было шансов увернуться. Чудовищный удар буквально разорвал «буханку» и унес жизни водителя микроавтобуса, а также шести его пассажиров, среди которых была девочка-подросток.

Ранее «АиФ-Волгоград» рассказывал, какие изменения ждут автолюбителей в 2026 году.