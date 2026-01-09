Волгоградская прокуратура назвала причину ДТП с семью жертвами

Как установили правоохранители, 45-летний мужчина, управлявший многотонным большегрузом DAF, в районе поворота к хутору Троицкий на трассе Р-22 выехал на полосу встречного движения. У водителя УАЗ 220695−04 не было шансов увернуться. Чудовищный удар буквально разорвал «буханку» и унес жизни водителя микроавтобуса, а также шести его пассажиров, среди которых была девочка-подросток.