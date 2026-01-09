В московских аэропортах задержали и отменили более 300 рейсов

По информации агентства, по состоянию на 11:15 (по мск) более чем на два часа задерживаются 119 рейсов. Согласно данным онлайн-табло, во Внуково отменены шесть рейсов, включая вылеты в Стамбул, Баку, Калининград и Минеральные Воды. В Шереметьево отменили вылеты в Тюмень, Санкт-Петербург и Минеральные Воды, а в Жуковском — в Наманган и Худжанд.