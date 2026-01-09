Ричмонд
Портреты курьеров мошенников представили воронежцам

Сотрудники отдела по борьбе с киберпреступлениями рассказали о типах помощников мошенников. Как оказалось, злоумышленников вполне можно разделить на три четкие категории.

Так, первую группу представляют молодые люди в возрасте от 16 до 24 лет. Как правило, у них нет стабильной работы и наблюдаются проблемы с деньгами. В основном их вербуют через Телеграм, обещая минимальные риски и оплату от нескольких тысяч рублей.

В рамках второй категории выделяют мужчины от 30 до 39 лет. Это или зависимые от наркотиков или алкоголя, либо судимые. Эти люди уже понимают, что идут на преступление. В третью же группу вошли женщины старше 50 лет, которых зачастую обманывают и крадут их деньги, а затем дают некие противозаконные поручения. Как правило, эта категория действует из страха.

Несмотря на такую разницу в причинах вербовки, полиция предупреждают воронежцев, наряду со всеми россиянами, что курьер — это полноценный участник преступной схемы, а, значит, несет ответственность за свои действия.