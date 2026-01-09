Портреты курьеров мошенников представили воронежцам

В рамках второй категории выделяют мужчины от 30 до 39 лет. Это или зависимые от наркотиков или алкоголя, либо судимые. Эти люди уже понимают, что идут на преступление. В третью же группу вошли женщины старше 50 лет, которых зачастую обманывают и крадут их деньги, а затем дают некие противозаконные поручения. Как правило, эта категория действует из страха.