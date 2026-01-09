«Россети» рассказали об устранении последствий мощного снегопада в регионах

«В связи с прохождением активного атмосферного фронта, сопровождающегося интенсивными снегопадами, ледяными дождями и порывистым ветром, специалисты “Россети Центр” и “Россети Центр и Приволжье” ведут восстановительные работы на объектах электросетевого комплекса», — говорится в заявлении.
Как уточнили в компании, наиболее сложная обстановка сохраняется в Тверской, Тульской, Орловской, Калужской, Владимирской, Брянской, Рязанской и Смоленской областях. Там выявили локальные технологические нарушения, связанные с падением деревьев и повышенной нагрузкой на линии электропередачи из-за снега.
К устранению последствий непогоды привлекли 769 бригад в составе 2562 специалистов, а также задействовали 1008 единиц специальной и высокопроходимой техники.
Отмечается, что работы координируют оперативные штабы они идут круглосуточно, в том числе в труднодоступных и лесоболотных районах. При необходимости к восстановлению привлекают дополнительные силы и мобильные бригады из других подразделений.
Энергетики постоянно взаимодействуют с органами исполнительной власти субъектов и подразделениями МЧС. В приоритете — восстановление электроснабжения социально значимых объектов, добавили в «Россетях».