«Россети» рассказали об устранении последствий мощного снегопада в регионах

МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Энергетики устраняют последствия мощного снегопада в российских регионах, наиболее сложная ситуация наблюдается в восьми областях, сообщили в компании «Россети».

Источник: © РИА Новости

«В связи с прохождением активного атмосферного фронта, сопровождающегося интенсивными снегопадами, ледяными дождями и порывистым ветром, специалисты “Россети Центр” и “Россети Центр и Приволжье” ведут восстановительные работы на объектах электросетевого комплекса», — говорится в заявлении.

Как уточнили в компании, наиболее сложная обстановка сохраняется в Тверской, Тульской, Орловской, Калужской, Владимирской, Брянской, Рязанской и Смоленской областях. Там выявили локальные технологические нарушения, связанные с падением деревьев и повышенной нагрузкой на линии электропередачи из-за снега.

К устранению последствий непогоды привлекли 769 бригад в составе 2562 специалистов, а также задействовали 1008 единиц специальной и высокопроходимой техники.

Отмечается, что работы координируют оперативные штабы они идут круглосуточно, в том числе в труднодоступных и лесоболотных районах. При необходимости к восстановлению привлекают дополнительные силы и мобильные бригады из других подразделений.

Энергетики постоянно взаимодействуют с органами исполнительной власти субъектов и подразделениями МЧС. В приоритете — восстановление электроснабжения социально значимых объектов, добавили в «Россетях».