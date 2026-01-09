В Самаре напали на приехавшего на вызов медика

«Когда примут закон, чтобы у нас тем, кто выезжает по вызову скорой, были выданы какие-то средства индивидуальной защиты? Либо баллончики, либо электрошокеры… Либо надо принять жестче закон, что за нападение на медицинских работников наказание должно быть такое же, как за нападение на сотрудников правоохранительных органов. Люди спасают жизни, а еще подвергаются насилию», — рассуждает Серж Морж.