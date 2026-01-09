В Самаре угарным газом отравились молодая женщина и двухлетний мальчик

Пострадавшие госпитализированы в медучреждения Самары.
В четверг, 8 января, в 15:34 на ул. Аэродромной, 105 в Самаре произошло ЧП — в одной из квартир жилого дома отравились газом 31-летняя женщина с 2-летним ребенком. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Самарской области.
Пострадавшие госпитализированы в медучреждения Самары.
