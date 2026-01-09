В Челябинской области завели два дела на южноуральца, планировавшего теракт

Ранее, 5 января 2025 года, Центральный суд Челябинска уже арестовал этого молодого человека на два месяца по делу о незаконном хранении взрывчатых веществ. В ходе оперативных мероприятий по первому делу сотрудники УФСБ получили информацию о том, что действия фигуранта могли быть направлены на выведение из строя объектов инфраструктуры Челябинской области.