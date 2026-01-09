Ричмонд
+3°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Челябинской области завели два дела на южноуральца, планировавшего теракт

Ранее его арестовали за незаконное хранение взрывчатки.

Управление ФСБ по Челябинской области возбудило уголовное дело о покушении на совершение теракта в отношении 19-летнего безработного жителя региона. Об этом сообщил источник.

Ранее, 5 января 2025 года, Центральный суд Челябинска уже арестовал этого молодого человека на два месяца по делу о незаконном хранении взрывчатых веществ. В ходе оперативных мероприятий по первому делу сотрудники УФСБ получили информацию о том, что действия фигуранта могли быть направлены на выведение из строя объектов инфраструктуры Челябинской области.

На основании собранных доказательств следственное управление ведомства 9 января возбудило второе, более тяжкое уголовное дело по статье о покушении на совершение теракта. В настоящее время в отношении задержанного продолжаются следственные действия по обоим уголовным делам.

УФСБ напоминает, что за совершение преступлений террористической направленности предусмотрена строгая ответственность, вплоть до пожизненного лишения свободы.