В Челябинской области завели два дела на южноуральца, планировавшего теракт

Управление ФСБ по Челябинской области возбудило уголовное дело о покушении на совершение теракта в отношении 19-летнего безработного жителя региона. Об этом сообщил источник.
Ранее, 5 января 2025 года, Центральный суд Челябинска уже арестовал этого молодого человека на два месяца по делу о незаконном хранении взрывчатых веществ. В ходе оперативных мероприятий по первому делу сотрудники УФСБ получили информацию о том, что действия фигуранта могли быть направлены на выведение из строя объектов инфраструктуры Челябинской области.
На основании собранных доказательств следственное управление ведомства 9 января возбудило второе, более тяжкое уголовное дело по статье о покушении на совершение теракта. В настоящее время в отношении задержанного продолжаются следственные действия по обоим уголовным делам.
УФСБ напоминает, что за совершение преступлений террористической направленности предусмотрена строгая ответственность, вплоть до пожизненного лишения свободы.