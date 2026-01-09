На Кубани полностью восстановили электроснабжение

«В Краснодарском крае восстановили электроснабжение во всех населенных пунктах после массовых отключений, которые произошли 31 декабря из-за налипания мокрого снега на провода и деревья», — говорится в сообщении.
В оперштабе отметили, что последние несколько дней аварийно-восстановительные работы проводили в отдаленных поселениях Апшеронского района, где были повреждены подводящие к поселкам ЛЭП в труднодоступных местах. С последствиями непогоды круглосуточно боролись тысячи специалистов, свыше 130 аварийных бригад электросетевых компаний.
По данным оперштаба, без света в период массовых отключений остались более 108 тысяч жителей региона в 113 населенных пунктах Мостовского, Курганинского, Гулькевического, Кавказского, Новокубанского, Белореченского и Апшеронского районов, а также Туапсинского муниципального округа. В большинстве из них удалось восстановить подачу света в дома в первые двое суток.
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил 1 января, что за последние дни в регионе выпало большое количество осадков, из-за налипания мокрого снега, обледенения проводов и деревьев во многих муниципалитетах, особенно предгорных, произошли отключения электричества. По его данным, из-за сильных снегопадов без света в регионе оставались около 43 тысяч человек. Наиболее сложная ситуация, по его словам, сложилась в отдельных поселениях Белореченского, Апшеронского, Курганинского, Лабинского и Усть-Лабинского районов, Армавире и Сочи. В Белореченском районе был введен режим ЧС.