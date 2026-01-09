На Кубани полностью восстановили электроснабжение

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил 1 января, что за последние дни в регионе выпало большое количество осадков, из-за налипания мокрого снега, обледенения проводов и деревьев во многих муниципалитетах, особенно предгорных, произошли отключения электричества. По его данным, из-за сильных снегопадов без света в регионе оставались около 43 тысяч человек. Наиболее сложная ситуация, по его словам, сложилась в отдельных поселениях Белореченского, Апшеронского, Курганинского, Лабинского и Усть-Лабинского районов, Армавире и Сочи. В Белореченском районе был введен режим ЧС.