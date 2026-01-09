Ричмонд
В Иркутском районе столкнулись три машины, есть пострадавшие

Травмы получили водители и два несовершеннолетних пассажира.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутском районе, недалеко от деревни Московщина, днем 9 января 2026 года произошла авария с участием трех автомобилей. Как сообщили КП-Иркутск в районной Госавтоинспекции, по предварительным данным, 20-летний водитель автомобиля «Ниссан Санни» не справился с управлением. Он выехал на встречную полосу, где сначала врезался в грузовик «Ман», а затем столкнулся с «Хендай Крета».

— В аварии пострадали водители легковых машин и два несовершеннолетних пассажира «Хендая». Сейчас госавтоинспекторы выясняют все обстоятельства происшествия, — уточнили в пресс-службе ведомства.

В это время прокуратура поставила проверку на особый контроль. Госавтоинспекция напоминает о необходимости соблюдать правила дорожного движения и выбирать безопасную скорость, учитывая обстановку на трассах.

