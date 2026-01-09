В Иркутском районе столкнулись три машины, есть пострадавшие

В Иркутском районе, недалеко от деревни Московщина, днем 9 января 2026 года произошла авария с участием трех автомобилей. Как сообщили КП-Иркутск в районной Госавтоинспекции, по предварительным данным, 20-летний водитель автомобиля «Ниссан Санни» не справился с управлением. Он выехал на встречную полосу, где сначала врезался в грузовик «Ман», а затем столкнулся с «Хендай Крета».