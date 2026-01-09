В США подросток признал вину в убийстве родителей ради покушения на Трампа

В апреле телеканал ABC сообщал, что Касапу были предъявлены обвинения в двух убийствах и сокрытии тел. Следователи считали, что Касап мог быть также причастен к подготовке заговора против Трампа и использования оружия массового поражения. В телефоне подростка нашли материалы нацистского содержания, а также документы, в которых он, как утверждается, призывал к покушению на Трампа.
«Житель штата Висконсин, обвиняемый в убийстве своих родителей и краже их денег для финансирования плана покушения на президента Трампа, в рамках сделки с прокурорами признал себя виновным по двум пунктам обвинения в убийстве», — говорится в материале.
Отмечается, что, хотя по каждому пункту обвинения в убийстве предусмотрено обязательное пожизненное заключение, судья по делу Ральф Рамирес будет иметь возможность принять решение о предоставлении Касапу права на условно-досрочное освобождение после отбытия им 20 лет по каждому пункту обвинения.
Телеканал указывает, что Касап убил мать и отчима, предположительно, 11 февраля 2025 года, после чего несколько недель прожил в одном доме с разлагающимися телами, однако в определенный момент уехал из родного города Уокеша на родительском авто, забрав с собой 14 тысяч долларов наличной валюты, паспорта, ювелирные украшения и собаку. Задержан Касап был 28 февраля в штате Канзас.
Приводимые телеканалом детали обвинения гласят, что Касап купил дрон и взрывчатку, а также написал манифест, в котором выражал нацистские взгляды и призывал к убийству Трампа и свержению правительства США. Утверждается, что Касап вел переписку с неизвестным якобы русскоговорящим, после убийства родителей обсуждал с ним план побега на Украину.
Приговор Касапу будет окончательно вынесен 5 марта.