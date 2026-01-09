Ричмонд
+3°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В США подросток признал вину в убийстве родителей ради покушения на Трампа

МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Юноша Никита Касап из американского штата Висконсин в рамках сделки со стороной обвинения признал вину в убийстве родителей с целью в дальнейшем подготовить покушение на президента США Дональда Трампа, сообщает телеканал CBS.

Источник: Reuters

В апреле телеканал ABC сообщал, что Касапу были предъявлены обвинения в двух убийствах и сокрытии тел. Следователи считали, что Касап мог быть также причастен к подготовке заговора против Трампа и использования оружия массового поражения. В телефоне подростка нашли материалы нацистского содержания, а также документы, в которых он, как утверждается, призывал к покушению на Трампа.

«Житель штата Висконсин, обвиняемый в убийстве своих родителей и краже их денег для финансирования плана покушения на президента Трампа, в рамках сделки с прокурорами признал себя виновным по двум пунктам обвинения в убийстве», — говорится в материале.

Отмечается, что, хотя по каждому пункту обвинения в убийстве предусмотрено обязательное пожизненное заключение, судья по делу Ральф Рамирес будет иметь возможность принять решение о предоставлении Касапу права на условно-досрочное освобождение после отбытия им 20 лет по каждому пункту обвинения.

Телеканал указывает, что Касап убил мать и отчима, предположительно, 11 февраля 2025 года, после чего несколько недель прожил в одном доме с разлагающимися телами, однако в определенный момент уехал из родного города Уокеша на родительском авто, забрав с собой 14 тысяч долларов наличной валюты, паспорта, ювелирные украшения и собаку. Задержан Касап был 28 февраля в штате Канзас.

Приводимые телеканалом детали обвинения гласят, что Касап купил дрон и взрывчатку, а также написал манифест, в котором выражал нацистские взгляды и призывал к убийству Трампа и свержению правительства США. Утверждается, что Касап вел переписку с неизвестным якобы русскоговорящим, после убийства родителей обсуждал с ним план побега на Украину.

Приговор Касапу будет окончательно вынесен 5 марта.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше