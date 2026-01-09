В США подросток признал вину в убийстве родителей ради покушения на Трампа

В апреле телеканал ABC сообщал, что Касапу были предъявлены обвинения в двух убийствах и сокрытии тел. Следователи считали, что Касап мог быть также причастен к подготовке заговора против Трампа и использования оружия массового поражения. В телефоне подростка нашли материалы нацистского содержания, а также документы, в которых он, как утверждается, призывал к покушению на Трампа.