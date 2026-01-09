Более 1 тыс. населенных пунктов на Украине остались без света

Основной причиной отключений в столичном регионе «Укрэнерго» называет удары по энергетической инфраструктуре. Мэр Киева Виталий Кличко в телеграм-канале сообщил, что около половины многоквартирных домов Киева — почти 6 тыс. — остались без теплоснабжения из-за повреждения объектов критической инфраструктуры. Кроме того, в городе наблюдаются проблемы с водоснабжением.