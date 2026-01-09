Ричмонд
Кличко заявил, что половина многоэтажек Киева остались без отопления

В Киеве без отопления остаются половина многоквартирных домов, всего почти 6 тыс. строений, сообщил мэр украинской столицы в своем телеграм-канале.

Кроме того, в городе наблюдаются перебои с водоснабжением.

Некоторые социальные объекты удалось подключить к мобильным котельным, уточнил Кличко.

Он призвал жителей, у которых есть возможность временно пожить за городом, где есть другие источники света и тепла, временно выехать из Киева.

Народный депутат Алексей Кучерено сообщил, что во многих районах Киева сотрудники коммунальных служб получили команду сливать воду из внутридомовых систем.

По данным сервиса Gismeteo, в Киве 9 января ночью температура воздуха опускалась до минус восьми градусов Цельсия, максимальная температура днем — минут один градус. На следующей неделе синоптики ожидают морозы до 18 градусов ниже нуля.

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко сообщила, что в Киеве без электроснабжения остаются около 500 тыс. абонентов.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.