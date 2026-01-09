Владелец сгоревшего швейцарского бара в 2008 году был осужден во Франции

«В октябре 2008 года Жак Моретти и еще один корсиканец были осуждены в Анси за “сутенерство при отягчающих обстоятельствах”. Суд обвинил их в том, что они “получали прибыль” от проституции молодых женщин в Ла-Клюза, Женеве и Берне в сотрудничестве со швейцарскими сутенерами», — пишет газета.