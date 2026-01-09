Жители пермского микрорайона «Кировский поселок» остались без электричества

В пермском микрорайоне «Кировский поселок», входящем в состав поселка Налимиха, 9 января пропало электричество. Жители остались без света. Как сообщили в пермском филиале «Россети Урал», причиной стало нарушение правил работ в охранной зоне.
— Водитель самосвала проводил в районе лыжной базы «Прикамье» несогласованные работы с нарушением норм электробезопасности и оборвал провода воздушной линии электропередачи, — рассказали энергетики. — Ремонтные бригады оперативно выехали на место, чтобы ликвидировать аварию.
О происшествии энергетики подали заявление в полицию. Виновные будут привлечены к ответственности, так как результаты подобных нарушений могут быть смертельно опасными для людей.