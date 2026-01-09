В Тегеране участники протестов повредили десять госучреждений

«Они совершили нападения на 26 банков, 25 мечетей были подожжены. Вандалы за вчерашний вечер также подожгли 42 автобуса, общественный транспорт и скорую помощь, десять государственных учреждений и 24 квартиры», — сообщил Закани гостелерадиокомпании Ирана.
По его словам, также были осуществлены нападения на посты правоохранителей.
«Они также сожгли 48 пожарных машин, которые ехали на тушение пожаров», — добавил мэр.
В четверг в Иране прошли протестные шествия после призыва со стороны Резы Пехлеви, потомка иранского шаха, свергнутого в 1979 году. Видео в социальных сетях свидетельствовали о масштабных акциях. В стране тогда же перестал работать интернет.
Протесты в Иране начались в конце декабря 2025 года из-за девальвации местной валюты — иранского риала. Главной темой протестов изначально стали резкие колебания обменного курса и их влияние на оптовые и розничные цены. Однако позже протестные акции в ряде городов Ирана превращались в столкновения с полицией, а лозунги приобрели политический характер — против текущего политического строя в Иране. Сообщалось о жертвах как со стороны силовиков, так и участников волнений.