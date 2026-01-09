Бастрыкин взял на контроль ситуацию с проблемным домом в Усть-Катаве

Глава СКР Александр Бастрыкин взял на личный контроль уголовное дело о нарушениях прав жильцов многоквартирного дома в Усть-Катаве. Об этом сообщили в Telegram-канале Следкома РФ.
Проблемы в доме, расположенном в 1 микрорайоне Усть-Катава, накапливались давно.
Из-за дефектов конструкции и ненадлежащего состояния межэтажных перекрытий квартиры жильцов регулярно затапливаются во время дождей и таяния снега, что приводит к порче внутренней отделки.
Несмотря на многочисленные обращения в различные инстанции, проблема долгое время оставалась нерешённой. СУ СКР по Челябинской области возбудило уголовное дело по фактам нарушений.
Глава ведомства Александр Бастрыкин затребовал от исполняющего обязанности руководителя регионального СУ СК Константина Правосудова детальный доклад о ходе расследования. Исполнение поручения поставлено на особый контроль в центральном аппарате Следственного комитета.