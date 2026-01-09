Ричмонд
Бастрыкин взял на контроль ситуацию с проблемным домом в Усть-Катаве

Сигналом к действию послужили многочисленные жалобы горожан в социальных сетях.

Источник: Аргументы и факты

Глава СКР Александр Бастрыкин взял на личный контроль уголовное дело о нарушениях прав жильцов многоквартирного дома в Усть-Катаве. Об этом сообщили в Telegram-канале Следкома РФ.

Проблемы в доме, расположенном в 1 микрорайоне Усть-Катава, накапливались давно.

Часть здания так и не была достроена, а после того, как застройщик начал процедуру банкротства, ситуация обострилась.

Из-за дефектов конструкции и ненадлежащего состояния межэтажных перекрытий квартиры жильцов регулярно затапливаются во время дождей и таяния снега, что приводит к порче внутренней отделки.

Несмотря на многочисленные обращения в различные инстанции, проблема долгое время оставалась нерешённой. СУ СКР по Челябинской области возбудило уголовное дело по фактам нарушений.

Глава ведомства Александр Бастрыкин затребовал от исполняющего обязанности руководителя регионального СУ СК Константина Правосудова детальный доклад о ходе расследования. Исполнение поручения поставлено на особый контроль в центральном аппарате Следственного комитета.