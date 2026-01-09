Бастрыкин взял на контроль ситуацию с проблемным домом в Усть-Катаве

Глава СКР Александр Бастрыкин взял на личный контроль уголовное дело о нарушениях прав жильцов многоквартирного дома в Усть-Катаве. Об этом сообщили в Telegram-канале Следкома РФ.

Проблемы в доме, расположенном в 1 микрорайоне Усть-Катава, накапливались давно.

Часть здания так и не была достроена, а после того, как застройщик начал процедуру банкротства, ситуация обострилась.