Организовывали выступления артистов за взятки. Генпрокуратура Беларуси раскрыла детали дела в отношении руководства филармонии

В Беларуси руководство филармонии брало взятки при организации концертов. Подробности рассказали в Управлении взаимодействия со СМИ Генеральной прокуратуры.
Генпрокуратура направила в Минский городской суд уголовное дело в отношении руководителей одной из областных филармоний и должностных лиц частных коммерческих структур. Им были инкриминированы получение и дача взяток по предварительному сговору группой лиц, в том числе в особо крупном размере по частям 2 и 3, статьи 430 Уголовного кодекса, части 3 статьи 431 УК.
Кроме того, двоим из них дополнительно инкриминировано уклонение от уплаты налогов в значительном размере по части 1 статьи 243 УК, а также уклонение от исполнения обязанностей налогового агента по перечислению налогов, повлекшее причинение ущерба в особо крупном размере по части 2 статьи 243−1 УК.
«Согласно материалам дела директор одной из областных филармоний и его заместитель не позднее 26 октября 2022 года из корыстных побуждений договорились совершать совместные и согласованные действия в отношении конкретных субъектов хозяйствования, включая заключение с ними договоров на привлечение артистов-исполнителей, представители которых согласятся передавать им взятки за выступления на культурно-зрелищных мероприятиях, организуемых этой филармонией», — привели подробности в Генпрокуратуре.
В развитие незаконной схемы фигуранты благоприятно решали вопросы, которые входили в их компетенцию, обеспечивали в интересах взяткодателей и представляемых ими предприятий и ИП привлечение заранее определенных исполнителей.
За подобную помощь директор филармонии и его зам в период с 26 октября 2022 года по 10 февраля 2024 года приняли в несколько приемов в качестве взятки переданные им не менее 1,9 тысячи рублей. А с 22 августа 2023 по 30 декабря 2024 года — более 98 000 рублей.
В ведомстве обратили внимание, что отдельные взяткодатели с целью занижения базы налога на прибыль организовали умышленное искажение бухгалтерского учета коммерческого предприятия. Так, они не включили в него первичные учетные и иные документы, в которых была информация про доход, полученный в результате деятельности по организации культурно-зрелищных мероприятий.
После этого они обеспечили оформление и предоставление в налоговую недостоверных сведений. Это повлекло причинение ущерба бюджету в виде неполной уплаты налога на прибыль в сумме 135 000 рублей.
Кроме того, в период с 1 марта 2022 года по 11 февраля 2025 года, будучи учредителями и фактическими руководителями коммерческого предприятия, они уклонились от исполнения обязанностей налогового агента. Подобное повлекло неполную уплату в бюджет подоходного налога с физлиц в сумме более 108 000 рублей.
