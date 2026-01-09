Организовывали выступления артистов за взятки. Генпрокуратура Беларуси раскрыла детали дела в отношении руководства филармонии

За подобную помощь директор филармонии и его зам в период с 26 октября 2022 года по 10 февраля 2024 года приняли в несколько приемов в качестве взятки переданные им не менее 1,9 тысячи рублей. А с 22 августа 2023 по 30 декабря 2024 года — более 98 000 рублей.