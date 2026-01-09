На Серовском тракте в массовом ДТП пострадали три человека

9 января на 119-м километре Серовского тракта, вблизи Нижнего Тагила, в массовом ДТП пострадали три человека. По предварительным данным, 67-летний водитель Skoda ехал в сторону Екатеринбурга. Выехав на встречную полосу, автомобиль врезался в две машины: Volkswagen и Renault, следовавшие в противоположном направлении.