На Серовском тракте в массовом ДТП пострадали три человека

На Серовском тракте столкнулись три машины, пострадали три человека.

Источник: Госавтоинспекция Свердловской области

9 января на 119-м километре Серовского тракта, вблизи Нижнего Тагила, в массовом ДТП пострадали три человека. По предварительным данным, 67-летний водитель Skoda ехал в сторону Екатеринбурга. Выехав на встречную полосу, автомобиль врезался в две машины: Volkswagen и Renault, следовавшие в противоположном направлении.

— В результате ДТП травмы различной степени тяжести получили три человека — водители и пассажиры автомобилей. Медиками, оперативно прибывшими на место происшествия, всем пострадавшим оказывается необходимая помощь, — сообщили в Госавтоинспекции Свердловской области.

Автоинспекторы работают на месте аварии и устанавливают все обстоятельства произошедшего. На данном участке трассы временно организовано реверсивное движение.

Водителям, следующим в районе Нижнего Тагила, рекомендуется соблюдать указания автоинспекторов, работающих на этом участке трассы, и заранее выбирать альтернативные маршруты.