Самолет выкатился за пределы полосы при посадке в Архангельске

В октябре самолет авиакомпании AZAL совершил экстренную посадку в петербургском аэропорту Пулково и выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. В результате инцидента никто не пострадал. Причиной авиаинцедента была техническая неисправность — при взлете не убралась стойка шасси.