Погиб экс-глава Калининграда Евгений Любивый

Бывший глава Калининграда и депутат горсовета Евгений Любивый скончался в возрасте 51 года.

Источник: РИА "Новости"

Об этом сообщил глава совета депутатов областного центра Олег Аминов.

Как пишут местные СМИ, трагедия произошла во время охоты в Курганской области. По неподтверждённой версии, Любивый мог уснуть в лабазе с работающей горелкой, что привело к отравлению и смерти.

Любивый в октябре 2021 года был избран главой городского округа «Город Калининград». Покинул пост мэра в марте 2023 года, чтобы работать в городской больнице.

У погибшего остались сын и дочь.

В октябре во время охоты погиб глава администрации Ленинского района Новосибирска Александр Гриб.