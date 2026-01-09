Погиб экс-глава Калининграда Евгений Любивый

Об этом сообщил глава совета депутатов областного центра Олег Аминов.
Как пишут местные СМИ, трагедия произошла во время охоты в Курганской области. По неподтверждённой версии, Любивый мог уснуть в лабазе с работающей горелкой, что привело к отравлению и смерти.
Любивый в октябре 2021 года был избран главой городского округа «Город Калининград». Покинул пост мэра в марте 2023 года, чтобы работать в городской больнице.
У погибшего остались сын и дочь.
В октябре во время охоты погиб глава администрации Ленинского района Новосибирска Александр Гриб.