На улице Байкальской минчане при расчистке снега нашли труп мужчины — милиция раскрыла подробности

В милиции заметили, что в интернете распространяется информация о том, что в момент расчистки двора от снега около дома 66, который расположенного по улице Байкальской, жильцы под снегом нашли труп мужчины. Указанная информация вызвала широкий общественный резонанс, а также породила различные домыслы относительно обстоятельств трагедии.