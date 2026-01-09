На улице Байкальской минчане при расчистке снега нашли труп мужчины — милиция раскрыла подробности

Милиция Минска раскрыла детали смерти мужчины, чей труп нашли при чистке снега. Подробности озвучили в телеграм-канале ГУВД Мингорисполкома.
В милиции заметили, что в интернете распространяется информация о том, что в момент расчистки двора от снега около дома 66, который расположенного по улице Байкальской, жильцы под снегом нашли труп мужчины. Указанная информация вызвала широкий общественный резонанс, а также породила различные домыслы относительно обстоятельств трагедии.
В ГУВД уточнили, что утром 9 января 59-летний житель Минска, у которого была инвалидность по причине болезни сердца, пошел на работу. По пути ему стало плохо. Минчанин решил вернуться домой, сообщил об этом своей жене.
«К сожалению, из-за резкого ухудшения состояния здоровья минчанин скончался», — привели подробности в милиции.
