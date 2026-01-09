Погиб экс-глава Калининграда Евгений Любивый

«К сожалению, пока только есть информация про трагический случай на охоте в Курганской области. Другой информации пока нет, потому что это в другом городе. И супруга, понятно, в трауре. Других подробностей нет, просто трагическая смерть такая», — сказал Аминов.
Он добавил, что пока неизвестно, где и когда будут хоронить Любивого. В ближайшее время депутаты совета это уточнят у близких экс-главы.
В своем Telegram-канале Аминов выразил соболезнования семье ушедшего из жизни экс-главы ГО «Город Калининград».
«Он посвятил свою жизнь служению людям — и как врач, и как общественный деятель. Активно участвовал в жизни города, отстаивая интересы жителей», — написал Аминов.
Евгений Любивый родился 3 апреля 1974 года в Белгородской области — политик, врач, доктор медицинских наук. В 1997 году окончил РГМУ им. Н. И. Пирогова по специальности «Лечебное дело». С 2017 года возглавлял городскую клиническую больницу скорой медицинской помощи (БСМП). С 2018 года был главным внештатным специалистом — хирургом министерства здравоохранения Калининградской области, координировал проект «Здоровое будущее» от партии «Единая Россия» в регионе. 19 сентября 2021 года был избран депутатом городского Совета депутатов Калининграда по избирательному округу № 13.
С сентября 2021 года по март 2023-го занимал пост главы городского округа «Город Калининград». Завершил политическую деятельность в Калининграде как депутат городского Совета в 2025 году.