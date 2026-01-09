В Омской области у автобуса на ходу отвалились колеса

Видео, снятое одним из пассажиров, распространили в соцсетях. На нем видно, что автобус без задних колес находится на обочины трассы, а вокруг него ходят пассажиры.
«Следственным управлением СК России по Омской области проводится доследственная проверка по информации, размещенной в СМИ и соцсетях, о том, что во время движения рейсового пассажирского автобуса № 318, следовавшего по маршруту Омск — село Черниговка, произошел сход задних колес», — сообщили в пресс-службе.
Во время аварии никто не пострадал. Во время проверки следователи выяснят обстоятельства и причины случившегося.
«По результатам проверки будет дана правовая оценка действиям ответственных лиц по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей), а также вынесено процессуальное решение», — добавили в пресс-службе.