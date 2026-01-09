Пара минчан обманом женила одинокого мужчину, а потом продала его квартиру. Подробности сообщили в службе информации прокуратуры города Минска.
Прокуратура Партизанского района направила в суд уголовное дело в отношении двух неоднократно судимых 51-летнего мужчины и 59-летней женщины, которым было инкриминировано мошенничество в особо крупном размере.
Было установлено, что в июне 2021 года обвиняемые нашли 63-летнего мужчину, страдавшего психическим расстройством, которого обманом женили на своей знакомой. Через месяц после этого фигуранты оформили доверенность от его имени, уполномочив супругу на отчуждение принадлежащего на праве собственности имущества.
На основании данной доверенности была заключена сделка купли-продажи квартиры в Минске. В прокуратуре обратили внимание, что жилое помещение было фактически переоформили на родственника обвиняемой и тем самым завладели квартирой потерпевшего, который остался в ней проживать.
«Сразу после заключения сделки обвиняемые продали квартиру 58-летней потерпевшей. Они воспользовались отсутствием у последней элементарных познаний в области заключения сделок, убедили женщину в легальности заключаемого договора, завладели ее денежными средствами в сумме 32 тысяч долларов США, переданными за указанную квартиру», — сообщили в ведомстве.
В момент предварительного следствия вышеназванные сделки купли-продажи жилого помещения были оспорены прокуратурой и признаны судом недействительными.
