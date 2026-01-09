Пара минчан обманом женила одинокого мужчину, а потом продала его квартиру

Было установлено, что в июне 2021 года обвиняемые нашли 63-летнего мужчину, страдавшего психическим расстройством, которого обманом женили на своей знакомой. Через месяц после этого фигуранты оформили доверенность от его имени, уполномочив супругу на отчуждение принадлежащего на праве собственности имущества.