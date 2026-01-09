Еще одна версия убийства гражданина Молдовы в Италии: Теперь предполагается, что выстрел в висок совершил не мафиози, а полицейский

Гражданина Молдовы Серджиу Цырнэ, найденного мёртвым на сельскохозяйственном поле в Малконтента-ди-Мира, в провинции Венеция, предположительно убил итальянский полицейский:
«Обманутый и силой затащенный в машину, он был отвезен из Местре в Порто Маргера и выброшен в сельской местности Малконтента-ди-Мира после выстрела в висок. Так погиб бармен Серджиу Цырнэ, которого все звали Серджио, родившийся в 2000 году в Ниспоренах в Молдове, и приехавший в Венецию, когда был еще подростком. Теперь, однако, в расследовании, проводимом карабинерами под руководством главного прокурора Венеции Стефано Анчилотто, наступил перелом: один человек был арестован, и началась охота на сообщников. Следователи хранят молчание, но в четверг утром созвали пресс-конференцию. По первоначальной информации, речь идет о 40-летнем С. Р., сотруднике местной полиции Венеции, который, по всей видимости, использовал служебный пистолет», пишут итальянские СМИ.
Рассматриваются версии, что расправа была результатом "мести, оскорбления, неповиновения или невыполненного соглашения в иерархии ролей, связанных с торговлей наркотиками, возможно, это был долг за наркотики на тысячи евро, которые были предоставлены в кредит и не оплачены. Однако следователи никогда не отбрасывали альтернативные версии, кроме наркотиков, пытаясь понять, как могло произойти такое жестокое преступление.
Было установлено, что «бармен, закончив смену вечером 30 декабря, встретился с другом недалеко от заведения, в котором работал на улице Лаззари: затем поступил телефонный звонок, который заставил его поспешно уйти, вероятно, чтобы встретиться с тем, кто впоследствии стал его убийцей. Его погрузили в машину и отвезли прямо к месту, где позже был найден его труп».
Ранее предполагалось, что это были мафиозные разборки.
Фото: соцсети.