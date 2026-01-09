Ричмонд
+4°
сильный туман
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Главе СКР доложат об обстоятельствах избиения ребенка в Перми

Председатель СКР Александр Бастрыкин потребовал от руководителя следственного управления по Пермскому краю доложить о ходе проверки по информации о противоправных действиях в отношении несовершеннолетней.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Ранее в соцсетях было опубликовано видео, на котором запечатлено, как одна девочка избивает другую в туалете ТЦ «Планета». По данному факту следственными органами проводится проверка по признакам преступления, предусмотренного ст. 116 УК РФ (Побои).