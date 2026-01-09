Самарец перевел мошенникам восемь миллионов рублей

ГУ МВД России по Самарской области предупреждает остерегаться мошенников, которые предлагают заработать в интернете путем инвестиций. По данным полиции 38-летнему жителю Самары поступило предложение о дополнительном заработке, поддавшись на заманчивое предложение мужчина лишился сразу нескольких миллионов рублей:
«Неизвестный представился специалистом по финансовым операциям, пообещал постоянный высокий доход, а также практические консультации по ведению бизнеса. 38-летний самарец взял кредит и перевел аферисту восемь миллионов рублей», — сообщают в пресс-службе.
«Финансовый консультант» перестал выходить на связь, а мужчина понял, что стал жертвой мошенников. Возбуждено уголовное дело.