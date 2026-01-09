Прокурор и несколько полицейских погибли во время беспорядков в Иране

«Али Акбар Хосейнзаде, прокурор и представитель революционных сил, находился в городе для осуществления полевого надзора вместе с полицией и силами безопасности», — рассказал источник. По его словам, участники протеста подожгли трейлер, в котором находились прокурор и сотрудники полиции, и заблокировали проход аварийным службам. Представитель суда добавил, что изданы распоряжения установить личности граждан, ответственных за убийство.