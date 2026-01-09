На западе Ирана шесть человек погибли в ходе беспорядков

«В ходе беспорядков вчерашним вечером шесть соотечественников погибли, участники беспорядков нанесли значительный ущерб частной и общественной собственности», — написало государственное телевидение.
Оно не уточнило подробностей произошедшего, как и того, кем являлись погибшие. Запад же Ирана, согласно публикациям в СМИ, с начала волнений являлся наиболее протестной частью страны.
Ранее иранские СМИ сообщали об ущербе, нанесенным объектам частной и государственной собственности в Тегеране, а мэр иранской столицы Алиреза Закани говорил о нападениях участников народных волнений 8 января на объекты силовиков, поджоги автобусов, пожарных машин, нападениях на банки. При это государственное телевидение сообщало и жертвах в ходе акций 8 января, но не уточнило, с чьей стороны они были.
Восьмого января в Иране прошли протестные шествия после призыва со стороны Резы Пехлеви, потомка иранского шаха, свергнутого в 1979 году. Видео в социальных сетях свидетельствовали о масштабных и массовых акциях. В стране тогда же перестал работать интернет.
Протесты в Иране начались в конце декабря 2025 года из-за девальвации местной валюты — иранского риала. Главной темой протестов изначально стали резкие колебания обменного курса и их влияние на оптовые и розничные цены. Однако позже протестные акции в ряде городов Ирана превращались в столкновения с полицией, а лозунги приобрели политический характер — против текущего политического строя в Иране. Сообщалось о жертвах как со стороны силовиков, так и участников волнений.
Высший совет национальной безопасности Ирана обвинил США и Израиль в организации беспорядков в исламской республике.