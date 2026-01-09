На дорогу в горах Сочи сошел сель после обильных осадков

В Сочи, неподалеку от горнолыжных курортов, сошел сель. Инцидент произошел в районе Красной Поляны на участке дороги регионального значения «Альпика сервис — Сулимовский ручей», в непосредственной близости от этнопарка «Моя Россия». Основной причиной природного явления стали обильные осадки.
Как сообщили в пресс-службе горного курорта, объемы сошедшего грунта незначительны. Стихия не затронула горнолыжные трассы и подъемники — вся инфраструктура горного кластера продолжает принимать гостей в штатном режиме.
Также отмечается, что участок дороги, на который сошли оползневые массы, является тупиковым и используется водителями преимущественно для разворота, поэтому серьезных заторов не возникло.
В настоящий момент на месте работает спецтехника. Дорожные службы расчищают проезжую часть от камней и грязи. Ситуация находится под полным контролем, движение планируют восстановить в кратчайшие сроки.
Ранее сообщалось, что в Сочи объявлено штормовое предупреждение.