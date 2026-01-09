Ричмонд
В крупном пожаре под Сысертью сгорел частный дом

В Сысерти пожар уничтожил частный дом, гараж и сарай.

Источник: ГУ МЧС по Свердловской области

Вечером 8 января под Сысертью произошел крупный пожар. В деревне Малое Седельниково на улице Полевой загорелся дом. Огонь распространился на 215 квадратных метров и уничтожил гараж и хозяйственный сарай.

— В тушении пожара были задействованы пять единиц техники, 14 человек личного состава, в том числе добровольная пожарная дружина деревни Малое Седельниково, — сообщили в ГУ МЧС по Свердловской области.

Чтобы локализовать огонь пожарным потребовалось больше часа. Полностью потушить пожар и разобрать сгоревшие конструкции удалось только к ночи 9 января.

Напомним, что вечером 8 января произошел крупный пожар на мебельной фабрике в Нижнем Тагиле. Из-за взрыва котла в котельной обрушились стены здания, под завалами погиб 59-летний кочегар. По факту произошедшего СКР возбудил уголовное дело, прокуратура начала проверку.