Бастрыкин затребовал доклад по сносу здания ВНИИБ в Санкт-Петербурге

Утром 8 января строители начали сносить здание. Однако жители города пришли на стройку и попробовали остановить процесс. «Он было приостановился немного, и сейчас он опять возобновлен. Техника работает, причем работают сразу же несколько огромных вот этих машин, которые сносят здание», — рассказала местная активистка Алла Андреева в эфире Радио РБК.