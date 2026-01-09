Несколько ТЭЦ остаются в нерабочем состоянии после серии взрывов в Киеве

До этого премьер-министр Украины Юлия Свириденко сообщила, что в столице более полумиллиона человек остались без света. По словам чиновницы, без света также остаются 3 тыс. потребителей в Черниговской области. Отключения света фиксируются и в «отдельных населенных пунктах в большинстве областей» страны.