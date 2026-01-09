Ричмонд
Владельца бара в Швейцарии, где при пожаре погибли 40 человек, арестовали

ЖЕНЕВА, 9 янв — РИА Новости. Управляющий баром на швейцарском горнолыжном курорте Кран-Монтана, где в новогоднюю ночь при пожаре погибли 40 человек, взят под стражу после допроса, сообщает портал 24heures.

Источник: Сергей Савостьянов/ТАСС

«Согласно ряду источников, владелец бара “Созвездие” в Кран-Монтана, в пожаре в котором в новогоднюю ночь погибли 40 человек, взят под стражу в Сьоне после долгого допроса в прокуратуре Вале», — сообщило СМИ.

Эта мера должна быть подтверждена в течение 48 часов трибуналом Вале, отмечает портал.

В новогоднюю ночь около 01.30 (03.30 мск) в баре на популярном швейцарском альпийском курорте Кран-Монтана начался пожар. По данным полиции кантона Вале, погибли 40 человек. Большинство погибших — молодые люди в возрасте от 14 до 24 лет. Еще 116 получили травмы, большинство пострадавших находятся в тяжелом состоянии из-за обширных ожогов.

Согласно следствию, причиной пожара стали фейерверки-фонтаны, из-за которых загорелось потолочное покрытие.

После пожара власти Швейцарии начали расследование в отношении владельцев бара по статьям «убийство по неосторожности, причинение телесных повреждений по неосторожности и поджог по неосторожности». В случае признания виновными им грозит от 3 до 4,5 лет тюремного заключения.