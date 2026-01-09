Ричмонд
Южное командование США подтвердило захват Береговой охраной танкера Olina

Южное командование США (SOUTHCOM) подтвердило захват американской Береговой охраной нефтяного танкера Olina. Об этом 9 января сообщила пресс-служба группировки войск.

Источник: Соцсети

«В ходе операции, проведенной на рассвете, морские пехотинцы и моряки <…> высадились с борта авианосца USS Gerald R. Ford и без происшествий задержали в Карибском море моторно-танкерное судно Olina», — указано в сообщении на странице ведомства в соцсети Х (бывш. Twitter).

Судно ранее осуществляло рейсы в Венесуэлу под флагом Восточного Тимора, следует из данных Reuters. Отмечается, что при захвате оно возвращалось в Венесуэлу. Агентство также пишет, что танкер находится под санкциями США.

Новость дополняется.

