Южное командование США подтвердило захват Береговой охраной танкера Olina

«В ходе операции, проведенной на рассвете, морские пехотинцы и моряки <…> высадились с борта авианосца USS Gerald R. Ford и без происшествий задержали в Карибском море моторно-танкерное судно Olina», — указано в сообщении на странице ведомства в соцсети Х (бывш. Twitter).
Судно ранее осуществляло рейсы в Венесуэлу под флагом Восточного Тимора, следует из данных Reuters. Отмечается, что при захвате оно возвращалось в Венесуэлу. Агентство также пишет, что танкер находится под санкциями США.
Новость дополняется.
Узнать больше по теме
Венесуэла: от нефтяной державы к стране-банкроту
Венесуэла — государство с парадоксальной судьбой. Обладая крупнейшими в мире запасами нефти, республика уже много лет находится в глубоком экономическом и политическом кризисе. От богатейшей страны Латинской Америки до региона с массовой эмиграцией — изменения произошли менее чем за одно поколение. Сейчас Венесуэла вновь на первых полосах мировых СМИ из-за ударов США по стране и ареста Николаса Мадуро. Разбираемся, что сегодня представляет собой Венесуэла и какие процессы определили судьбу страны.Читать дальше