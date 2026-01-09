Ричмонд
В Казани мать оставила ребенка одного в машине на 40 минут

Женщину задержали после возвращения.

Источник: t.me/Kazan_bezopasno

В Казани сотрудники ДПС обнаружили малыша, запертого в автомобиле на парковке у торгового центра. Ребенок находился в салоне совершенно один, пока его мать отсутствовала целых 40 минут.

Женщину задержали после возвращения. В отношении нее составили административный протокол не только за нарушение правил стоянки, но и за неисполнение родительских обязанностей.

Госавтоинспекция в очередной раз напоминает, что оставлять детей в машине без присмотра смертельно опасно из-за риска перегрева, удушья и других угроз.

Напомним, в Казани с отравлением газом в больницу попали мужчина и ребенок. Проверка показала, что им стало плохо при включенной плите и водонагревателе.