В Казани мать оставила ребенка одного в машине на 40 минут

В Казани сотрудники ДПС обнаружили малыша, запертого в автомобиле на парковке у торгового центра. Ребенок находился в салоне совершенно один, пока его мать отсутствовала целых 40 минут.
Женщину задержали после возвращения. В отношении нее составили административный протокол не только за нарушение правил стоянки, но и за неисполнение родительских обязанностей.
Госавтоинспекция в очередной раз напоминает, что оставлять детей в машине без присмотра смертельно опасно из-за риска перегрева, удушья и других угроз.
Напомним, в Казани с отравлением газом в больницу попали мужчина и ребенок. Проверка показала, что им стало плохо при включенной плите и водонагревателе.