Интересная находка: Из Украины в Молдову везли металлические матрицы для изготовления монет номиналом 2 евро

В Паланке молдавские пограничники в ходе проверки автомобиля Porsche Cayenne, следовавшего из Украины в Республику Молдова под управлением 44-летнего молдаванина, обнаружили металлические матрицы (штампы) для изготовления монет номиналом 2 евро.
Оооочень интересная находка.
