Интересная находка: Из Украины в Молдову везли металлические матрицы для изготовления монет номиналом 2 евро

Инцидент произошел на контрольно-пропускном пункте Паланка.

Источник: Комсомольская правда

В Паланке молдавские пограничники в ходе проверки автомобиля Porsche Cayenne, следовавшего из Украины в Республику Молдова под управлением 44-летнего молдаванина, обнаружили металлические матрицы (штампы) для изготовления монет номиналом 2 евро.

Оооочень интересная находка.

Еще больше новостей — в Телеграм-канале!

