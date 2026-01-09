Росавиация опровергла информацию СМИ о задержках рейсов в аэропортах Москвы

По данным Росавиации, столичные аэропорты на протяжении двух суток беспрерывно обслуживают рейсы и пассажиров с учетом плохих погодных условий. Задержки, а также отмены и переносы рейсов могут возникать по техническим и производственным причинам, указали в ведомстве.