Фейковый чиновник в Telegram: житель Бухары выманил 8 млн сумов у руководителя госструктуры

«Ранее я был судим. У меня четверо детей и один внук. В середине декабря 2025 года у меня был старый номер с Telegram. Через Google я нашёл фотографию одного должностного лица и начал отправлять сообщения руководителям организаций. На одно из сообщений мне ответили. Когда я написал, что есть “служебное поручение”, меня спросили — какое. Я назвал сумму в 8 миллионов сумов, и деньги сразу же перевели. После этого я всё удалил. Сейчас мне очень стыдно, я раскаиваюсь. Несмотря на то, что я всё удалил, меня быстро нашли», — рассказал мужчина.