Ричмонд
+19°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Фейковый чиновник в Telegram: житель Бухары выманил 8 млн сумов у руководителя госструктуры

Vaib.uz (Узбекистан. 9 января). Интересный способ «быстрого заработка» придумал житель Бухарской области. В конце декабря прошлого года мужчина создал в Telegram поддельный аккаунт от имени руководителя одной из государственных структур. Для придания достоверности он разместил фотографии реального должностного лица и представлялся чиновником при переписке. Об этом сообщили в местном УВД.

Источник: Vaib.Uz

Используя фейковый аккаунт, злоумышленник рассылал сообщения служебного характера руководителям различных предприятий, учреждений и организаций, работающих на территории области. Далее он сообщал, что якобы не может лично приехать по служебным вопросам, и предлагал «оперативно решить вопрос» — разумеется, путём срочного перевода денег на банковскую пластиковую карту.

Один из руководителей, поверивший в подлинность аккаунта и статус собеседника, перевёл мошеннику 8 миллионов сумов. После получения денег «чиновник» удалил переписку и сам аккаунт, надеясь остаться незамеченным.

Однако по данному факту были проведены оперативно-розыскные мероприятия, в ходе которых личность злоумышленника удалось установить. Им оказался 45-летний житель Каганского района, ранее неоднократно судимый, в настоящее время безработный. Мужчину доставили в Управление по борьбе с преступлениями в сфере информационных технологий УВД Бухарской области, где с ним проводятся следственные действия.

Сам задержанный признал вину и рассказал подробности своей схемы:

«Ранее я был судим. У меня четверо детей и один внук. В середине декабря 2025 года у меня был старый номер с Telegram. Через Google я нашёл фотографию одного должностного лица и начал отправлять сообщения руководителям организаций. На одно из сообщений мне ответили. Когда я написал, что есть “служебное поручение”, меня спросили — какое. Я назвал сумму в 8 миллионов сумов, и деньги сразу же перевели. После этого я всё удалил. Сейчас мне очень стыдно, я раскаиваюсь. Несмотря на то, что я всё удалил, меня быстро нашли», — рассказал мужчина.

В настоящее время правоохранительные органы продолжают оперативно-розыскные мероприятия, чтобы установить возможную причастность задержанного к другим аналогичным эпизодам.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 168 Уголовного кодекса («Мошенничество»). Ведётся предварительное следствие.