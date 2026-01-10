Фейковый чиновник в Telegram: житель Бухары выманил 8 млн сумов у руководителя госструктуры

Используя фейковый аккаунт, злоумышленник рассылал сообщения служебного характера руководителям различных предприятий, учреждений и организаций, работающих на территории области. Далее он сообщал, что якобы не может лично приехать по служебным вопросам, и предлагал «оперативно решить вопрос» — разумеется, путём срочного перевода денег на банковскую пластиковую карту.
Один из руководителей, поверивший в подлинность аккаунта и статус собеседника, перевёл мошеннику 8 миллионов сумов. После получения денег «чиновник» удалил переписку и сам аккаунт, надеясь остаться незамеченным.
Однако по данному факту были проведены оперативно-розыскные мероприятия, в ходе которых личность злоумышленника удалось установить. Им оказался 45-летний житель Каганского района, ранее неоднократно судимый, в настоящее время безработный. Мужчину доставили в Управление по борьбе с преступлениями в сфере информационных технологий УВД Бухарской области, где с ним проводятся следственные действия.
Сам задержанный признал вину и рассказал подробности своей схемы:
«Ранее я был судим. У меня четверо детей и один внук. В середине декабря 2025 года у меня был старый номер с Telegram. Через Google я нашёл фотографию одного должностного лица и начал отправлять сообщения руководителям организаций. На одно из сообщений мне ответили. Когда я написал, что есть “служебное поручение”, меня спросили — какое. Я назвал сумму в 8 миллионов сумов, и деньги сразу же перевели. После этого я всё удалил. Сейчас мне очень стыдно, я раскаиваюсь. Несмотря на то, что я всё удалил, меня быстро нашли», — рассказал мужчина.
В настоящее время правоохранительные органы продолжают оперативно-розыскные мероприятия, чтобы установить возможную причастность задержанного к другим аналогичным эпизодам.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 168 Уголовного кодекса («Мошенничество»). Ведётся предварительное следствие.