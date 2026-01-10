Ричмонд
«Закрыть глаза» за iPhone и $5000: суд поставил точку в деле начальника таможенного поста

Vaib.uz (Узбекистан. 9 января). Помните историю начальника таможенного поста в Ферганской области, которого задержали за вымогательство iPhone 16 Pro и 5 тысяч долларов за обещание «закрыть глаза» на контрабанду 80 телефонов iPhone, ввезённых из Кыргызстана? В августе прошлого года силовики задержали его с поличным во время получения взятки.

Источник: Freepik

Сегодня стало известно, что суд вынес приговор по этому делу.

Как следует из материалов суда, бывший начальник таможенного поста сам вышел с противоправной инициативой на человека, ранее неоднократно пытавшегося незаконно пересечь государственную границу. Таможенник предложил ему систематическое «содействие» в провозе контрабандных мобильных телефонов из Кыргызстана в обмен на материальное вознаграждение.

По его замыслу, такая схема должна была быть взаимовыгодной и для контрабандиста, и для самого должностного лица. Фактически он решил монетизировать свою должность, превратив государственную службу в источник личного дохода.

В ходе оперативных мероприятий было установлено, что за беспрепятственный ввоз партии телефонов он потребовал 5000 долларов, а также iPhone 16 Pro в качестве «бонуса». Именно в момент получения взятки он и был задержан правоохранительными органами.

По итогам судебного разбирательства бывший таможенник был признан виновным в получении взятки. Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года. Отбывать наказание он будет в колонии-поселении.

Кроме того, после освобождения ему ещё в течение трёх лет запрещено занимать должности, связанные с управленческой и материальной ответственностью в системе Таможенного комитета, а также в предприятиях, учреждениях и организациях с государственным участием.

При этом, судя по всему, следствию не удалось установить наличие у таможенника других подобных «клиентов». Хотя, как отмечают эксперты, на практике такие коррупционные схемы редко ограничиваются одной сделкой, а сумма в 5 тысяч долларов в подобных историях зачастую выглядит скорее мелочью, чем реальным масштабом возможных злоупотреблений.