«Закрыть глаза» за iPhone и $5000: суд поставил точку в деле начальника таможенного поста

Сегодня стало известно, что суд вынес приговор по этому делу.
Как следует из материалов суда, бывший начальник таможенного поста сам вышел с противоправной инициативой на человека, ранее неоднократно пытавшегося незаконно пересечь государственную границу. Таможенник предложил ему систематическое «содействие» в провозе контрабандных мобильных телефонов из Кыргызстана в обмен на материальное вознаграждение.
По его замыслу, такая схема должна была быть взаимовыгодной и для контрабандиста, и для самого должностного лица. Фактически он решил монетизировать свою должность, превратив государственную службу в источник личного дохода.
В ходе оперативных мероприятий было установлено, что за беспрепятственный ввоз партии телефонов он потребовал 5000 долларов, а также iPhone 16 Pro в качестве «бонуса». Именно в момент получения взятки он и был задержан правоохранительными органами.
По итогам судебного разбирательства бывший таможенник был признан виновным в получении взятки. Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года. Отбывать наказание он будет в колонии-поселении.
Кроме того, после освобождения ему ещё в течение трёх лет запрещено занимать должности, связанные с управленческой и материальной ответственностью в системе Таможенного комитета, а также в предприятиях, учреждениях и организациях с государственным участием.
При этом, судя по всему, следствию не удалось установить наличие у таможенника других подобных «клиентов». Хотя, как отмечают эксперты, на практике такие коррупционные схемы редко ограничиваются одной сделкой, а сумма в 5 тысяч долларов в подобных историях зачастую выглядит скорее мелочью, чем реальным масштабом возможных злоупотреблений.