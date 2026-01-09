Ричмонд
Свет погас и людей вывели: что случилось в «Ленте» в Волгограде

В гипермаркете в Дзержинском районе произошло короткое замыкание.

Посетители гипермаркета «Лента» в Дзержинском районе Волгограда днем 9 января 2026 года столкнулись с тревожной ситуацией. В здании внезапно отключился свет, после чего персонал начал выводить людей на улицу.

Очевидцы рассказали, что в торговом зале быстро стало понятно — дело не в обычном сбое.

По предварительным данным, причиной происшествия стало короткое замыкание. Огонь затронул кровлю здания. Несмотря на пугающую обстановку, возгорание удалось ликвидировать еще до приезда пожарных расчетов.

В региональном управлении МЧС сообщили, что их помощь в итоге не потребовалась.

Ранее сообщалось о мощном пожаре в пойме за Волгоградом.