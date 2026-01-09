Самолет США пересек границу Венесуэлы

Штаты вновь пересекли границу Венесуэлы.
В Венесуэлу прибыл самолет американской делегации, его цель — возобновление работы посольства в Каракасе, которое было закрыто в 2019 году. Об этом сообщили в CNN со ссылкой на американского чиновника.
«Делегация Госдепартамента США впервые посетила Венесуэлу после свержения [президента] Николаса Мадуро Этот визит состоялся в то время, когда США планируют вновь открыть свое посольство в Каракасе», — пишет CNN со ссылкой на представителя Штатов. По его словам, Штаты собираются восстановить дипломатическое присутствие в стране, которую они планируют «захватить», отметил представитель со ссылкой на слова Трампа.
В состав делегации вошли американские дипломаты и эксперты по делам Венесуэлы, а также исполняющий обязанности посла Вашингтона в республике, пишет «Национальная служба новостей». Вылетел он из Кюрасао, острова в составе Нидерландов, пишет «Царьград».
Штаты начали военную операцию против Венесуэлы 3 января, обстреляв несколько объектов и высадившись на ее территории. Президента страны Николаса Мадуро вместе с его женой вывезли в Нью-Йорк для суда за связь с «наркотерроризмом».