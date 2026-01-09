Минобороны РФ: военные ликвидировали пехоту противника на северском направлении.
После массированных ударов российской армии, включая применение комплекса «Орешник», президент Украины Владимир Зеленский обратился к западным странам. Он призвал срочно усилить поставки средств противовоздушной обороны для защиты критической инфраструктуры.
Параллельно на фронте российские группировки войск сообщили о тактических успехах: освобождении пяти населенных пунктов и уничтожении техники и укреплений противника на различных направлениях. Активно применяются беспилотные системы «Ланцет», Zala и «Рубикон» для поражения артиллерии и живой силы. Также отмечен героический поступок российского пулеметчика, спасшего штурмовую группу в Днепропетровской области. Подробнее — в материале URA.RU.
Зеленский призвал Запад усилить помощь ПВО.
Зеленский призвал западные страны усилить военную помощь Украине средствами ПВО.
Владимир Зеленский обратился к западным странам с призывом усилить военную помощь. Он акцентировал необходимость срочных поставок средств противовоздушной обороны. Этот призыв последовал сразу после массированных высокоточных ударов по военной инфраструктуре Украины.
В своем telegram-канале Зеленский заявил, что сегодняшний удар громко напоминает партнерам о приоритете ПВО. Ранее Минобороны России сообщило о нанесении ударов, в том числе с применением ракетного комплекса «Орешник». Эти удары были нацелены по критическим объектам на территории Украины.
Эти действия стали ответной мерой в отношении Украины за попытки атаковать резиденцию президента РФ Владимира Путина в Новгородской области в конце декабря 2025 года. В результате были нанесены повреждения объектам по производству беспилотников, а также элементам энергетической инфраструктуры, обеспечивающей нужды ВСУ, в том числе в Киеве и Львове.
Южная группировка уничтожила технику ВСУ.
Южная группировка войск уничтожила гаубицу и миномет на северском направлении в ДНР.
Военнослужащие Южной группировки войск уничтожили артиллерию и укрепления противника на северском направлении в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны РФ. В ходе контрбатарейной борьбы были ликвидированы 152-мм гаубица и 82-мм миномет.
Операторы беспилотных систем с помощью разведывательных дронов выявили цели и нанесли по ним точные удары. Также были уничтожены долговременная огневая точка и живая сила противника. Ведомство отметило эффективность применения дронов для обнаружения и поражения целей.
Дроны «Рубикон» уничтожили технику ВСУ.
FPV-дроны испытательного центра Минобороны поразили технику и живую силу ВСУ.
Расчеты БПЛА испытательного центра «Рубикон» поразили несколько целей на краснолиманском направлении. Согласно сообщению Минобороны РФ, были уничтожены танк, американская бронемашина HMMWV и наземные робототехнические комплексы. Также дроны ликвидировали блиндаж, укрытие и живую силу противника.
Ведомство опубликовало соответствующие кадры, подтверждающие результаты работы операторов БПЛА. На видео запечатлены эпизоды поражения скопления военнослужащих ВСУ и автомобильной техники. Данная информация демонстрирует активное применение перспективных беспилотных технологий в зоне специальной военной операции.
ВС РФ освободили пять населенных пунктов за неделю.
Российские военные за неделю взяли под контроль пять населенных пунктов на разных направлениях. Об этом сообщило Минобороны России, подводя оперативные итоги. В частности, был освобожден населенный пункт Зеленое в Запорожской области.
Северная группировка войск установила контроль над Грабовским в Сумской области. Западная и Южная группировки освободили Подолы в Харьковской области и Бондарное в ДНР. Подразделения группировки «Восток» также продвинулись, освободив Зеленое и Братское в Днепропетровской области.
Беспилотники уничтожили артиллерию ВСУ.
Губернатор Сальдо сообщил об уничтожении замаскированной артиллерии противника дронами.
Операторы беспилотников «Ланцет» и Zala обнаружили и уничтожили артиллерийское орудие ВСУ на правом берегу Днепра. Об этом в своем telegram-канале сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. Разведка дроном Zola засекла замаскированное в лесополосе орудие после его выстрела.
По обнаруженной цели немедленно отработал ударный дрон-камикадзе «Ланцет». Вражеская позиция была точно поражена и уничтожена. Накануне Сальдо также сообщал о массированном пролете БПЛА ВСУ, 18 из которых были сбиты силами ПВО в Херсонской области.
Десантники уничтожили пехоту ВСУ.
Расчет РСЗО «Град» тульских десантников нанес удар по скоплению украинской пехоты в Сумской области. Получив координаты группы ВСУ, пытавшейся закрепиться в опорном пункте, артиллеристы выполнили точный залп. Кадры объективного контроля подтвердили уничтожение пехоты противника на указанном квадрате.
Также в Минобороны рассказали об успешной работе беспилотных систем. Оператор разведывательного БПЛА Zala обнаружил замаскированное артиллерийское орудие на правом берегу Днепра. Эта цель была затем оперативно уничтожена барражирующим боеприпасом «Ланцет».
Российский боец отвлек огонь на себя.
Пулеметчик группировки «Восток» вызвал огонь на себя, чтобы помочь штурмовикам уйти.
Пулеметчик из группировки войск «Восток» совершил героический поступок, чтобы помочь своей штурмовой группе. Во время боя за село Братское в Днепропетровской области его подразделение оказалось в сложной тактической ловушке. Штурмовики попали под сильный обстрел с возвышенности и не могли ни продвинуться вперед, ни отойти.
Чтобы спасти товарищей, пулеметчик сознательно поднялся во весь рост под огнем противника. Своими действиями он отвлек внимание украинских сил, вызвав их огонь на себя. Этот самоотверженный поступок позволил штурмовой группе благополучно отойти из-под обстрела и перегруппироваться для дальнейших действий.
Южная группировка уничтожила укрепления ВСУ.
Разведчики 6-й мотострелковой дивизии обнаружили и навели артиллерию на блиндажи ВСУ.
Разведчики 6-й мотострелковой дивизии Южной группировки войск обнаружили три блиндажа с живой силой противника в ДНР. Переданные координаты были использованы расчетами гаубицы «Мста-Б» и операторами беспилотных систем. В результате точных попаданий два блиндажа были уничтожены дронами, а третий — артиллерийским ударом.
Также на константиновском направлении расчет гаубицы Д-30 поразил склад материальных средств ВСУ. Параллельно операторы ударных беспилотников выполнили задачу по уничтожению двух наземных робототехнических комплексов противника. Эти действия нанесли урон инфраструктуре и техническому оснащению ВСУ в данном районе.