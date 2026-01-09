Зеленский закатил Западу истерику после удара «Орешника»: главное об СВО на Украине 9 января

Эти действия стали ответной мерой в отношении Украины за попытки атаковать резиденцию президента РФ Владимира Путина в Новгородской области в конце декабря 2025 года. В результате были нанесены повреждения объектам по производству беспилотников, а также элементам энергетической инфраструктуры, обеспечивающей нужды ВСУ, в том числе в Киеве и Львове.