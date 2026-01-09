У Тамары Эйдельман* нашли смертельное заболевание

Тамара Эйдельман* рассказала о необходимости химиотерапии из-за метастазов.
Историк и педагог Тамара Эйдельман (признана в России иноагентом) сообщила об обнаружении метастазов рака после проведенной операции. Об этом она сама рассказала в статье, опубликованной на своем персональном сайте.
«В один лимфоузел метастазы все-таки добрались. А значит — впереди химиотерапия и радиология», — написала Тамара Эйдельман. Ее слова передает РБК. Она добавила, что оптимистичные прогнозы об отсутствии злокачественных клеток не подтвердились.
Заболевание аденокарциному матки первоначально выявили в сентябре 2025 года во время обследования в Португалии. После этого Эйдельман перенесла операцию по удалению органа, однако позже анализы показали распространение болезни.
После начала в 2022 году спецоперации России на территории Украины Эйдельман публично выступила против действий российской стороны и покинула страну. В том же году ее внесли в реестр иностранных агентов, а позднее неоднократно привлекали к административной ответственности за отсутствие установленной законом маркировки под ее публичными публикациями.
Московский суд 31 октября 2025 году заочно избрал в отношении Эйдельман меру пресечения в виде заключения под стражу. При вынесении решения суд учел позицию Дорогомиловской межрайонной прокуратуры. Как сообщала тогда прокуратура Москвы, Эйдельман заочно предъявлены обвинения по двум эпизодам по ст. 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма), а также по п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложных сведений об использовании Вооруженных сил Российской Федерации).
