У Тамары Эйдельман* нашли смертельное заболевание

После начала в 2022 году спецоперации России на территории Украины Эйдельман публично выступила против действий российской стороны и покинула страну. В том же году ее внесли в реестр иностранных агентов, а позднее неоднократно привлекали к административной ответственности за отсутствие установленной законом маркировки под ее публичными публикациями.