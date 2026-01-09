Борьбу суперкара Lamborghini против снежного циклона в Москве сняли на видео

Ранее сообщалось, что московским водителям рекомендовано по возможности отказаться от поездок на личных автомобилях из-за снегопада. Экипажи Дорожного патруля работают в усиленном режиме и оказывают помощь автомобилистам на улицах столицы. Автомобили службы оснащены всем необходимым — от тросов до пусковых устройств. Сугробы, которые образуются в Москве из-за нынешнего снегопада, могут стать рекордными.