Борьбу суперкара Lamborghini против снежного циклона в Москве сняли на видео

Владелец суперкара Lamborghini в Москве выехал на улицу на фоне снежного циклона «Фрэнсис» и застрял на улице. Видео © Telegram / SHOT.
Инцидент произошёл на фоне сильного снегопада. На кадрах видно, что чёрный Lamborghini не может сдвинуться с места, рядом стоит пожарная автолестница. Водителю, несмотря на трудности, удалось выбраться и продолжить путь.
Ранее сообщалось, что московским водителям рекомендовано по возможности отказаться от поездок на личных автомобилях из-за снегопада. Экипажи Дорожного патруля работают в усиленном режиме и оказывают помощь автомобилистам на улицах столицы. Автомобили службы оснащены всем необходимым — от тросов до пусковых устройств. Сугробы, которые образуются в Москве из-за нынешнего снегопада, могут стать рекордными.
