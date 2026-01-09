Ричмонд
Борьбу суперкара Lamborghini против снежного циклона в Москве сняли на видео

Владелец Lamborghini в Москве застрял на дороге возле «Москва-Сити» во время снежного циклона «Фрэнсис». Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.

Источник: Life.ru

Владелец суперкара Lamborghini в Москве выехал на улицу на фоне снежного циклона «Фрэнсис» и застрял на улице. Видео © Telegram / SHOT.

Инцидент произошёл на фоне сильного снегопада. На кадрах видно, что чёрный Lamborghini не может сдвинуться с места, рядом стоит пожарная автолестница. Водителю, несмотря на трудности, удалось выбраться и продолжить путь.

Ранее сообщалось, что московским водителям рекомендовано по возможности отказаться от поездок на личных автомобилях из-за снегопада. Экипажи Дорожного патруля работают в усиленном режиме и оказывают помощь автомобилистам на улицах столицы. Автомобили службы оснащены всем необходимым — от тросов до пусковых устройств. Сугробы, которые образуются в Москве из-за нынешнего снегопада, могут стать рекордными.

