Жители Белгородской области были ранены при атаке дрона на автобус

МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Дрон ВСУ атаковал автобус предприятия в районе хутора Григорьевка в Волоконовском округе, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Источник: © РИА Новости

«Двое мужчин и две женщины получили осколочные ранения», — написал он на платформе MAX.

Пострадавшим оказали помощь в районной больнице, они продолжат лечение в Валуйской ЦРБ. В этом и еще пяти муниципалитетах повреждения получили гражданские объекты.

— В поселке Алексеевка Волоконовского округа ударом дрона в частном доме перебило газовую трубу, выбиты окна и посечены ворота, поврежден автомобиль.

— В Белгороде при детонации БПЛА осколками посечена машина, а в селе Ясные Зори — крыша многоквартирного дома.

— В Краснояружском селе Илек-Пеньковка FPV-дрон повредил кровлю соцобъекта.

— В Шебекино FPV-дрон пробил крышу хозпостройки, еще один — уничтожил грузовик, третий — повредил машину на парковке. В селах Новая Таволжанка и Белянка БПЛА повредил заборы трех частных домовладений, в одном из домов выбило стекла. При детонации пострадали два автомобиля.

— В Грайвороне FPV-дрон повредил машину, пробил кровлю и выбил окна в двух частных домах. В селе Гора-Подол повреждена квартира в жилом доме.

Украинские боевики ежедневно нацеливают беспилотники на гражданские объекты в приграничных регионах. Армия в ответ бьет высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.

