Сель сошел в горах Сочи из-за непогоды

В Сочи в районе этнопарка «Моя Россия» из-за обильных осадков на дороге «Альпика сервис — Сулимовский ручей» сошел сель. Об этом в пятницу, 9 января, сообщили в пресс-службе горнолыжного курорта «Роза Хутор».
Почти сразу после инцидента на место происшествия прибыла специализированная техника, которая стала расчищать образовавшиеся завалы.
— Дорога, где произошел сход селя, является второстепенной и редко используется. В настоящий момент на курорте «Роза Хутор» для катания недоступны трассы, расположенные выше отметок 1350 и 1800 метров, — говорится в материале.
Такие же меры приняли на курорте «Красная Поляна» и «Газпром Поляна», где для туристов закрыли участки выше 1500 метров над уровнем моря. Все остальные подъемники работают в обычном режиме. Обстановка в горном кластере курорта продолжает оставаться сложной, передает «Российская газета».
