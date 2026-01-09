Сель сошел в горах Сочи из-за непогоды

Такие же меры приняли на курорте «Красная Поляна» и «Газпром Поляна», где для туристов закрыли участки выше 1500 метров над уровнем моря. Все остальные подъемники работают в обычном режиме. Обстановка в горном кластере курорта продолжает оставаться сложной, передает «Российская газета».