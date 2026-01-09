Ричмонд
Улететь в Стамбул не удалось: В Кишиневском аэропорту с рейса сняли иностранца, подозреваемого в краже — его задержали на 72 часа

Задержанного передали сотрудникам инспектората полиции сектора Буюканы [видео]

Источник: Комсомольская правда

В Международном аэропорту Кишинёва «Евгений Дога» правоохранители сняли с авиарейса иностранного гражданина, подозреваемого в совершении кражи. Инцидент произошёл 5 января на борту самолёта, следовавшего по маршруту «Кишинёв-Стамбул».

Как сообщили в полиции, в ходе оперативных мероприятий, проведённых совместно с Пограничной полицией, был установлен 26-летний мужчина, подозреваемый в совершении кражи 4 января в столице. Он уже находился в самолёте и готовился к вылету за пределы страны.

На основании оперативной информации мужчина был выведен из воздушного судна до взлёта. После этого его доставили и передали сотрудникам инспектората полиции сектора Буюканы. По решению прокуратуры муниципия Кишинёв (офис Буюканы) подозреваемый был задержан на 72 часа. Расследование продолжается.