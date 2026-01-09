Улететь в Стамбул не удалось: В Кишиневском аэропорту с рейса сняли иностранца, подозреваемого в краже — его задержали на 72 часа

Как сообщили в полиции, в ходе оперативных мероприятий, проведённых совместно с Пограничной полицией, был установлен 26-летний мужчина, подозреваемый в совершении кражи 4 января в столице. Он уже находился в самолёте и готовился к вылету за пределы страны.