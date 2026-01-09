Экс-глава Калининграда Евгений Любивый погиб из-за несчастного случая на охоте

Евгений Любивый был избран депутатом Горсовета Калининграда в 2021 году. Позднее, по март 2023 года, он занимал должность главы городского округа «Город Калининград». После этого он покинул пост, вернувшись в сферу медицины — с 2017 года Любивый возглавлял городскую клиническую больницу скорой медпомощи.