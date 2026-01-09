Ричмонд
Экс-глава Калининграда Евгений Любивый погиб из-за несчастного случая на охоте

Евгений Любивый умер на 52-м году жизни в результате несчастного случая на охоте в Курганской области.

Источник: Комсомольская правда

Бывший глава Калининграда Евгений Любивый погиб в результате несчастного случая, произошедшего на охоте в Курганской области. Об этом сообщает «КП-Калининград».

Как отмечает источник, тело бывшего главы города было найдено в помещении с работающей газовой горелкой. Предполагается, что причиной смерти 51-летнего Любивого могло стать отравление продуктами горения. При этом другие подробности инцидента не уточняются.

Евгений Любивый был избран депутатом Горсовета Калининграда в 2021 году. Позднее, по март 2023 года, он занимал должность главы городского округа «Город Калининград». После этого он покинул пост, вернувшись в сферу медицины — с 2017 года Любивый возглавлял городскую клиническую больницу скорой медпомощи.

Ранее KP.RU сообщал, что на 93 году жизни умер первый советский фигурист Валентин Захаров. Прощание с ним пройдет в субботу, 10 января, в Москве.